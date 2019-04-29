Особый противопожарный режим установлен на территории Новосибирска

Новосибирск, , 17:08 — REGNUM На территории города Новосибирска установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление сегодня, 29 апреля, подписал мэр города Анатолий Локоть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в мэрии муниципалитета, связано это с повышением пожарной опасности и увеличением количества случаев возгораний сухой травы и мусора.

«В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 2 ст. 20.4) несоблюдение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере — от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей», — напомнили в новосибирской мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля установлено начало пожароопасного сезона на территории 15 районов Новосибирской области, а также в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в наукограде Кольцово; с 22 апреля на территории ещё 13 районов; с 26 апреля на территории Кыштовского и Северного районов. На предупреждение и тушение лесных пожаров в предстоящем сезоне будет в регионе направлено более 115 млн рублей — за счёт средств областного и федерального бюджетов, а также лесопользователей

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С начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области составлено более 160 административных протоколов за палы травы, разведение костров и неочистку территории от сгораемого мусора и сухой растительности.

Так, ранее пожар оставил без жилья три семьи в посёлке Курундус Тогучинского района. Было возбуждены одно уголовное дело за нарушения требований пожарной безопасности и шесть административных дел.

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