На чиновника в Дагестане возбудили семь уголовных дел за раздачу квартир

Дербент, Дагестан, , 17:07 — REGNUM Ещё три уголовных дела возбуждены в отношении начальника отдела по учету и распределению жилья мэрии дагестанского города Дербента. Его подозревают в служебном подлоге и превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что с 2010 по 2016 годы чиновник незаконно передал трём жителям Дербента по одной квартире, которые находились в федеральной собственности. Для этого подозреваемый внёс в выписку из реестра ложные сведения о том, что жилые помещения принадлежат городу. На основании подложных документов местный отдел управления Росреестра зарегистрировал на указанных горожан права собственности на эти квартиры. Сумма нанесённого государству ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Напомним, ранее в отношении данного подозреваемого за точно такие же правонарушения были возбуждены четыре уголовных дела. Ущерб по ним следствием был оценён в 3 млн рублей.

Читайте также: Экс-главу города в Дагестане обвиняют в незаконном распоряжении квартирой

Как сообщало ИА REGNUM, в незаконной передаче жилого помещения подозревается и бывший глава дагестанского города Избербаша Абдулмеджид Сулейманов. Выяснилось, что экс-градоначальник в 2017 году «подарил» муниципальную квартиру местной жительнице, которая не состояла в очереди на получение новой жилплощади. В дальнейшем новая хозяйка продала квартиру за 1,2 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновник из Дагестана незаконно раздал людям квартиры