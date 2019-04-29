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Средний возраст первого приема наркотиков в Италии снизился до 12 лет

Общество

Власти Италии готовят новые формы борьбы с наркотрафиком

Средний возраст первого приема наркотиков в Италии снизился до 12 лет
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Подростки на улице. Италия

Рим, 29 апреля 2019, 17:03 — REGNUM  Власти Италии готовят новые формы борьбы с наркоторговцами, заявил журналистам в понедельник, 29 апреля, глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини, передает Gazzetta del Sud.

Помимо ужесточения ответственности для преступников, власти также готовят проведения полицейских рейдов, будет проверена вся территория страны, «город за городом», сказал Сальвини.

Он также посоветовал «некоторым политикам» воздержаться от высказываний о том, что употреблять наркотики «не так уж и вредно». Средний возраст первого приема наркотиков в Италии снизился до 11−13 лет, отметил Сальвини.

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Зарубежная хроника
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