90% итальянцев проведут весенние каникулы в родной стране

Рим, , 17:01 — REGNUM Около 8,1 миллиона граждан Италии уйдут на каникулы 1 мая, в День труда, сообщает Mediaset в понедельник, 29 апреля.

Этот показатель на 7,4% выше, чем годом ранее.

Часть (17,6%) из тех, кто будет отдыхать 1 мая, продолжат таким образом свои пасхальные каникулы (начатые 21 апреля). Еще 5,5% отдыхают с 25 апреля (День освобождения Италии).

Более 90% опрошенных, собирающихся в отпуск, сообщили журналистам, что проведут его в Италии.

Читайте также: Итальянцы потратили на зимние каникулы 8 млрд евро