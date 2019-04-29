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90% итальянцев проведут весенние каникулы в родной стране

Общество

В день труда 8 миллионов граждан Италии уйдут на каникулы

Рим, 29 апреля 2019, 17:01 — REGNUM  Около 8,1 миллиона граждан Италии уйдут на каникулы 1 мая, в День труда, сообщает Mediaset в понедельник, 29 апреля.

Этот показатель на 7,4% выше, чем годом ранее.

Часть (17,6%) из тех, кто будет отдыхать 1 мая, продолжат таким образом свои пасхальные каникулы (начатые 21 апреля). Еще 5,5% отдыхают с 25 апреля (День освобождения Италии).

Более 90% опрошенных, собирающихся в отпуск, сообщили журналистам, что проведут его в Италии.

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Зарубежная хроника
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