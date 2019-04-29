Медсестра в Северной Осетии поставила смертельную капельницу пациентке

Владикавказ, , 16:47 — REGNUM В Северной Осетии медицинскую сестру обвиняют в смерти местной жительницы. Сотрудница отделения гинекологии республиканской клинической больницы нарушила предписания врача и ввела пациентке несовместимые лекарства. К такому выводу пришли в ходе расследования сотрудники Следственного комитета по региону, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, обвиняемая проявила «преступную небрежность, проигнорировав назначение лечащего врача». Медсестра смешала два несовместимых препарата и поставила пациентке капельницу, от которой у пострадавшей произошла острая сердечно-сосудистая недостаточность. Женщина скончалась от анафилактического шока.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Уголовное дело направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году увеличилось количество уголовных дел по факту врачебных ошибок. По данным Следственного комитета России, всего в течение 2018 года было возбуждено более 2,2 тыс. уголовных дел в отношении медработников из-за врачебных ошибок, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

Чаще всего люди страдают по вине акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов-реаниматологов. При этом в сельских учреждениях здравоохранения врачебные ошибки совершаются гораздо меньше, чем в городских — 27% против 73%.