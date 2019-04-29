Москва, , 16:32 — REGNUM

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которая пыталась примкнуть к террористической организации Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)* заявила, что планирует после освобождения сотрудничать с фондами и общественными организациями, чтобы помогать людям и животным. Об этом она сообщила 29 апреля в ходе пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Варвара Караулова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На самом деле это фантастические ощущения, сложно это перепутать с чем-то. Здесь даже воздух другой. Эмоции эти сложно передать. Я рада быть, наконец-то, рядом с семьёй. Я рада, что я наконец-то вернулась. Времени прошло мало, но какие-то конкретные планы выстроить не удалось. Но есть планы относительно работы, учёбы, есть фонды, организации с которыми хотелось бы сотрудничать, через которые хотелось бы оказывать помощь людям, животным. Сейчас хотелось бы больше времени проводить с родными, друзьями. Хочется сделать всё и больше, и быстрее», — сказала Караулова.

Караулова рассказала, что является студенткой двух вузов и обучается заочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года москвичка Варвара Караулова, которая на тот момент являлась студенткой второго курса факультета философии МГУ, втайне от родных уехала в Стамбул. После этого девушка пыталась проникнуть на территорию Сирии, но не смогла — её и ещё 14 россиян задержали на турецко-сирийской границе по подозрению в попутке вступить в ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Турецкие власти выдворили девушку в Москву. Изначально она проходила по уголовному делу как свидетель, но осенью 2015 года в отношении Карауловой было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205.5 УК РФ «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». Правоохранительные органы установили, что она продолжила общение с террористами и после возвращения в Москву. Это удалось выяснить благодаря слежке, которая была установлена за студенткой. В декабре 2016 года суд приговорил её к 4,5 годам лишения свободы. 27 апреля девушка вышла из тюрьмы — Вологодский суд принял решение отпустить её по условно-досрочному освобождению.