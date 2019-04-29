Слезы и смех: фанаты делятся эмоциями после просмотра «Мстители: Финал»

Москва, , 16:17 — REGNUM Российские пользователи Twitter обсуждают премьеру фильма «Мстители: Финал» от Marvel в социальных сетях под хештегом #Мстители.

В России, Казахстане и Белоруссии премьера очередной части киновселенной Marvel состоялась 29 апреля 2019 года (в то время, как во всем мире ее выпустили в прокат 24 апреля). В рамках премьеры ленты служба разработчиков микроблогов добавила к хештегу логотип команды супергероев Avengers («Мстители» — англ.) в виде фиолетовой заглавной буквы A. Сейчас хештег находится в топе русскоязычной части Twitter, обгоняя сериал «Игра престолов», у которого 29 апреля также вышла новая серия.

Главные эмоции, которые передают зрители после просмотра — это гордость, радость и горе. Многие переживают из-за окончания франшизы.

«А вы вкурсе, что Перчатка Бесконечности Таноса на самом деле жалкая пародия, и её идея взята из фильма «Бриллиантовая Рука»? — шутит @Spyper3801.

«В течение всего фильма не покидали голову лишь две мысли: как сильно я их всех люблю и как безгранично сильно я ими горжусь» — пишет @Vasya_OB

«Вызываю такси после просмотра «Мстители. Финал»

Водитель: здравствуйте, я сломался.

Я: я тоже, чувак. Я тоже…» — рассказывает@KsushaWilson

«Я плакала и смеялась, радовалась и горевала… ещё никогда не было столько эмоций за столь короткий срок. Спасибо вам за всё…» — делится @_tessasleep_

«Я вышла вся заплаканная, с красными глазами и пустотой внутри» — переживает @el_1801

«Я уже дома, но плакать до сих пор хочу. Не знаю когда это пройдёт» — жалуется @vivishkave

Фильм «Мстители: Финал» за первые выходные проката собрал 1,2 миллиарда кассовых сборов: это вдвое больше, чем предыдущая часть супергероики — «Мстители: Война бесконечности».

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