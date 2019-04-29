Экс-главу Ростехнадзора по Северо-Западу простили, но не отпустили из СИЗО

Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд отказал в замене содержания в СИЗО на домашний арест для бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Он обвиняется в хищении более 5,6 млрд рублей средств трех строительных саморегулируемых организаций на протяжении восьми лет.

Как сообщили 29 апреля в судебной пресс-службе Петербурга, за домашний арест в суде выступали не только адвокаты Слабикова, но и представители потерпевших. Однако суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 июля 2019 года.

По версии следствие, в период 2009—2017 годов Григорий Слабиков, его дочь Елена Слабикова и иные лица, путем обмана, злоупотребив доверием руководителей трех саморегулируемых организаций, похитили денежные средства компенсационных фондов и членских взносов этих организаций на сумму 5 млрд 612 млн рублей.

28 февраля 2019 года Слабикову было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в настоящее время обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела, которое состоит из 188 томов.

Как сообщало ИА REGNUM, арестованная одновременно с отцом в мае 2018 года Елена Слабикова с августа 2018 года находится под домашним арестом. Оба фигуранта признали свою вину и выдали спрятанные денежные средства. В ходе обысков у Слабикова и связанных с ним лиц было изъято денег и ценностей на сумму порядка 1 млрд рублей.

Обоим фигурантам дела предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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