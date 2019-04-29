В Нижнем Тагиле сироте дали жильё без окон и пола

Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:49 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле девушка-сирота получила от муниципалитета жильё без окон и пола. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В 2005 году её родители были лишены родительских прав. А в 2013-м она была принята на учёт как нуждающаяся в жилье. Но затем выяснилось, что она с рождения зарегистрирована в муниципальной квартире, которую дали ещё её бабушке. В 2017 году местное управление социальной политики признало девушку обеспеченной жильём и сняло с учёта нуждающихся.

При этом в квартире жить было невозможно. Входная дверь закрывалась на болт, пола не было, окна заколочены и вообще состояние жилища было антисанитарным. Прокуратура Дзержинского района вступилась за сироту. Ленинский районный суд Нижнего Тагила по иску прокурора тоже вынес решение в её пользу. Чиновники пытались обжаловать это решение. Но Свердловский облсуд оставил его без изменения.

В настоящий момент сирота восстановлена на учёте для предоставления жилья.

Отметим, подобный случай в Свердловской области не единственный. Одному из сирот несколько лет назад отказали в жилье, сославшись на то. что у него есть дом родителей. Жить в этом доме оказалось невозможно, но чиновники тем не менее не стали давать ему другое жильё