Либералы дискредитировали себя в глазах граждан РФ – Михаил Делягин

Москва, , 15:53 — REGNUM Одной из причин утраты гражданами РФ интереса к благотворительности может быть их разочарование в самой её концепции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что в России за два года с 65% до 46% снизилось число граждан, участвующих в благотворительности.

«Я сильно сомневаюсь, что две три граждан Российской Федерации участвовали в благотворительности, — сказал экономист. — Вместе с тем, если снижение их числа действительно имело место, то причина этого вполне очевидна. Во-первых, это, безусловно, снижение уровня жизни людей. Во-вторых, люди разочаровываются в самой концепции благотворительности. Благотворительность — это когда люди исправляют за свои деньги недобросовестность государства. Но благотворительность не решает проблему. Люди стали понимать, что если давать нищим деньги, но нищих от этого меньше не становится».

Кроме того, по словам экономиста, мог сыграть свою роль и так называемый паразитарный эффект.

«С одной стороны, государство понимает, что оно может не исполнять свои обязанности, потому что прибегут волонтёры и сделают за него его работу, — сказал Делягин. — А порой получается так, что когда люди оказывают систематическую благотворительную помощь, то — не везде и не всегда — это вызывает эффект привыкания. То есть люди, которые находятся в тяжёлых жизненных условиях, понимают, что гораздо проще не пытаться решить свои проблемы, а попросить. А дальше происходит эффект гаишника. Когда у благотворителя возникают проблемы и он сокращает помощь, то сталкивается с негодованием, так как к его благотворительности уже относятся как к чему-то должному».

Ну и наконец, есть и третий фактор, заключающийся, по словам Делягина, в том, что огромное количество людей, которые считали себя благотворителями, выделяли деньги на политическую деятельность.

«В основном деятельность либералов. Но либералы себя дискредитировали в глазах общества», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в России за два года с 65% до 46% снизилось число граждан, участвующих в благотворительности. Также сократилось с 13% до 8% число тех, кто делает пожертвования постоянно или время от времени с 42% до 30%.

Наиболее распространённый способ пожертвования — подача милостыни на улице (64%). Но по сравнению с 2016 годом зафиксировано падение показателя на 6 п.п.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ стали реже жертвовать на благотворительность