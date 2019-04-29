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Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

Общество

Автодорожная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая 2018 года

Почти 5 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия
Иллюстрация: Most.life
Автомобильное движение по Крымскому мосту

Симферополь, 29 апреля 2019, 15:25 — REGNUM  С момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали почти 5 млн транспортных средств, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — сообщили в инфоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая 2018 года при участии президента России Владимира Путина. На следующий день по мосту поехали первые автомобили.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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