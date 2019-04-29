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Итальянские ученые рассчитывают расшифровать ДНК Леонардо да Винчи

Общество

Сотрудники центра исследований получили прядь волос, по легенде принадлежавших Леонардо

Итальянские ученые рассчитывают расшифровать ДНК Леонардо да Винчи
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи

Флоренция, Италия, 29 апреля 2019, 15:23 — REGNUM  Итальянские ученые получили в свое распоряжение прядь волос, по легенде принадлежавших Леонардо да Винчи, передает информагентство ANSA в понедельник, 29 апреля.

В последнее время реликвия хранилась в одной из частных коллекций в США.

Сотрудники центра исследований творчества да Винчи рассчитывают, что эта реликвия поможет им «продвинуться» в деле расшифровки ДНК Леонардо.

Прядь, предположительно принадлежавшая да Винчи, будет представлена посетителям выставки, которая откроется в родном городе Леонардо (Винчи) 2 мая, в 500-ю годовщину со дня смерти Леонардо.

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Зарубежная хроника
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