Пакистан выделит Таджикистану $5 млн на защиту автодорог от лавин

Душанбе, , 15:26 — REGNUM Проект строительства противолавинной галереи на дороге Душанбе — Чанак представлен в Таджикистане на государственную экспертизу, сообщили в министерстве транспорта республики.

В министерстве отметили, что Пакистан представит $5 млн на безвозмездной основе для реализации проекта. Строительные работы будут запущены после получения положительного заключения комиссии.

Отмечается, что генеральным подрядчиком организации выступает китайская компания China Road. В рамках проекта планируется построить 55 противолавинных галерей протяженностью 5665 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Пакистан посетила делегация бизнесменов из Таджикистана во главе с председателем союза развития частного сектора республики Файзали Раджабовым. Стороны выразили заинтересованность в увеличении товарооборота до $500 млн.

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