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В Екатеринбурге могут ввести новые ограничения для референдумов

Общество

Поправки в устав города одобрены на публичных слушаниях

Екатеринбург, 29 апреля 2019, 15:31 — REGNUM  Жители Екатеринбурга смогут организовывать референдумы по одному и тому же поводу не реже. чем раз в два года. Изменение в устав города поддержали на публичных слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поправку предложил глава горизбиркома Илья Захаров с оглядкой на федеральное законодательство — там прописано, что между схожими референдумами можно ставить не более двух лет, подчеркнул чиновник.

Кроме того, вместе с запретом Захаров пропустил на голосование ещё две правки: по срокам выдачи свидетельства для инициативной группы по референдуму (на следующий день) и порядку публикации правовых актов, которые примут горожане по итогам волеизъявления.

Обе правки были поддержаны единогласно, как и запрет. Окончательное решение по изменениям примет гордума на ближайшем заседании.

Напомним, ранее гордума Екатеринбурга не согласовала документы по референдуму о храме Святой Екатерины. Депутаты посчитали, что вопросы для волеизъявления были поставлены некорректно, без учёта требований законодательства.

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