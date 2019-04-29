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В Алтайском крае готовятся к открытию сезона навигации

Общество

Силы и средств ГИМС проходят проверку

Барнаул, 29 апреля 2019, 15:20 — REGNUM  На реках Алтайского края с 30 апреля начинается период пассажирской навигации. Накануне открытия судоходства начальник Главного управления МЧС России по региону Александр Макаров провёл смотр готовности сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

Так, были проверены обеспеченность личного состава для проведения контрольно-надзорной деятельности на акватории региона, ведения спасательных работ и обеспечения безопасности людей на водных объектах, проведён инструктаж судоводителей, проверены знания плавательным составом должностных обязанностей. Также проконтролировал глава МЧС и оснащённость судов, исправность системы запуска, работы проблесковых маячков и сирены.

«Все проинспектированные суда полностью готовы к несению дежурства», — заявили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году за период пассажирской навигации в Алтайском крае было перевезено почти 63 тысяч человек.

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Речной пассажирский транспорт
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