Основатель правящей партии Италии посетит форум сторонников плоской земли

Палермо, Италия, , 15:17 — REGNUM Основатель одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд», комик Беппе Грилло посетит форум сторонников теории плоской земли, который пройдет в начале мая в Палермо, написал Грилло на своей странице в Facebook в понедельник, 29 апреля.

На странице Грилло можно найти много интересного, отмечают обозреватели Il Giornale. Он делится со своим подписчиками ссылками, в которых рассказывается, в частности, о существовании других вселенных, о возможности превратить пустыню в энергию или о возможности накормить население Земли с помощью еды, напечатанной на 3D-принтерах.

Вслед за ранее провозглашенными основателем «Движения 5 звезд» тезисами «Нет скоростной железной дороге во Францию» и «Нет прививкам» может появиться и тезис «Нет Галилею», иронизируют авторы.