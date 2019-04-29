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Основатель правящей партии Италии посетит форум сторонников плоской земли

Общество

Итальянские журналисты изучили страницу Беппе Грилло в Facebook

Палермо, Италия, 29 апреля 2019, 15:17 — REGNUM  Основатель одной из двух правящих партий Италии — «Движения 5 звезд», комик Беппе Грилло посетит форум сторонников теории плоской земли, который пройдет в начале мая в Палермо, написал Грилло на своей странице в Facebook в понедельник, 29 апреля.

На странице Грилло можно найти много интересного, отмечают обозреватели Il Giornale. Он делится со своим подписчиками ссылками, в которых рассказывается, в частности, о существовании других вселенных, о возможности превратить пустыню в энергию или о возможности накормить население Земли с помощью еды, напечатанной на 3D-принтерах.

Вслед за ранее провозглашенными основателем «Движения 5 звезд» тезисами «Нет скоростной железной дороге во Францию» и «Нет прививкам» может появиться и тезис «Нет Галилею», иронизируют авторы.

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Политическая жизнь Италии
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