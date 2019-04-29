Высокая смертность на дому регистрируется по всей России

Москва, , 15:07 — REGNUM По всей территории России регистрируется высокая смертность населения на дому, передаёт «Медвестник».

Особенно смертность на дому «зашкаливает» в Южном федеральном округе. По совам первого замминистра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой, если по России показатель равен 53%, то в ЮФО — 56%-60%.

Особенно тревожная статистика смертей на дому пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 70%. По словам Яковлевой, больные после операции не получают никакой поддерживающей терапии.

Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, не следует пренебрегать информационными технологиями для повышения охвата населения диспансеризацией. смс-оповещения и голосовые боты уже доказали свою эффективность.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Татьяна Голикова выступала в Госдуме в рамках правительственного часа. Там она сделала несколько заявлений, в том числе и о выросшей в 32-х регионах России смертности.

Подробнее: Голикова: смертность выросла в 32 регионах России