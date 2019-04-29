В 181 млн рублей обойдется повышение доступности медпомощи в Заполярье

Мурманск, , 15:04 — REGNUM В Мурманской области составили антикризисный план развития регионального здравоохранения. В первую очередь в Заполярье займутся повышением доступности медицинского обслуживания — главной проблемы областных медучреждений. Об этом на заседании областного правительства заявил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Жалобы по здравоохранение в нашем регионе — на 2 месте после жалоб на ЖКХ, а иногда и опережают их. Принято решение, что до конца 2019 года необходимо установить контроль жалоб и установление персональной ответственности врачей», — заявил министр.

Реализация плана первоочередных мероприятий по этому направлению, который включает в себя более 100 пунктов, обойдется в 181,5 млн рублей. 179 млн рублей выделит областной бюджет, 2,2 млн рублей составят внебюджетные средства.

По словам врио губернатора Андрея Чибиса, к концу мая руководители заполярных медучреждений подпишут допсоглашения по реализации плана и приступят к его реализации.

«Чтобы к концу года все работало без сучка и задоринки», — подчеркнул Чибис.

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