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В 181 млн рублей обойдется повышение доступности медпомощи в Заполярье

Общество

Региональные власти составили план по решению главной проблемы областного здравоохранения

Мурманск, 29 апреля 2019, 15:04 — REGNUM  В Мурманской области составили антикризисный план развития регионального здравоохранения. В первую очередь в Заполярье займутся повышением доступности медицинского обслуживания — главной проблемы областных медучреждений. Об этом на заседании областного правительства заявил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Жалобы по здравоохранение в нашем регионе — на 2 месте после жалоб на ЖКХ, а иногда и опережают их. Принято решение, что до конца 2019 года необходимо установить контроль жалоб и установление персональной ответственности врачей», — заявил министр.

Реализация плана первоочередных мероприятий по этому направлению, который включает в себя более 100 пунктов, обойдется в 181,5 млн рублей. 179 млн рублей выделит областной бюджет, 2,2 млн рублей составят внебюджетные средства.

По словам врио губернатора Андрея Чибиса, к концу мая руководители заполярных медучреждений подпишут допсоглашения по реализации плана и приступят к его реализации.

«Чтобы к концу года все работало без сучка и задоринки», — подчеркнул Чибис.

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