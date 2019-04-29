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В Италии нетрезвые водители пытались управлять поездом и школьным автобусом

Общество

В обоих случаях возможные трагические инциденты удалось предотвратить

Брешиа, Италия, 29 апреля 2019, 15:03 — REGNUM  В Италии в течение двух дней произошли два инцидента, связанные с попытками управлять транспортными средствами в нетрезвом состоянии, сообщают местные СМИ в понедельник, 29 апреля.

В Брешии сразу двое нетрезвых машинистов намеревались приступить к управлению скоростным поездом, следующим в Неаполь. Возможные последствия удалось предотвратить благодаря вмешательству начальника поезда. Пассажиры были доставлены в Неаполь транзитом через Милан.

Еще один инцидент произошел в окрестностях Фоджи, передает Agenzia Italia. Сотрудники дорожной полиции остановили для проверки школьный автобус и выяснили, что его водитель находится в нетрезвом состоянии. Школьники отправились на запланированную экскурсию спустя полтора часа, когда был найден другой водитель.

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Зарубежная хроника
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