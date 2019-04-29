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В Алма-Ате спровоцировали спуск лавин в профилактических целях

Общество

В результате двух взрывов спущена лавина объемом 2 тыс. куб. метров

Алма-Ата, Казахстан, 29 апреля 2019, 15:02 — REGNUM  Профилактический спуск лавин осуществлен в горах Алма-Аты для повышения безопасности отдыхающих на горнолыжном курорте «Шымбулак», сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.

В департаменте отметили, что профилактический спуск лавины был выполнен в бассейне реки Малая Алматинка на территории курорта «Шымбулак». В результате двух взрывов спущена лавина объемом 2 тыс. куб. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля синоптики в Казахстане предупредили о сохранении опасности схода лавин с 27 апреля по 2 мая в бассейнах рек Улекн и Малая Алматинка.

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Оползни, лавины, сели
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