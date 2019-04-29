В Свердловской области собирают покрышки, чтобы сохранить природу

Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:54 — REGNUM В Свердловской области стартовала экологическая акция «Сдай покрышки — сохрани природу». Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор инициативы, директор ООО «ЦГС» Маргарита Тюнина.

Более 80 автосервисов Нижнего Тагила теперь принимают шины на полноценную переработку. Покрышки превратят в резиновую крошку, которая используется для благоустройства детских и спортивных площадок. Из крошки делают резиновое покрытие для данных объектов.

Всю переработку берёт на себя «ЦГС». Предприятие уже несколько лет работает в сфере утилизации отходов.

«Главная цель акции — привлечь внимание населения к адекватному отношению с отходами. Чтобы эти покрышки не выкидывали в лес, а отдавали в автосервисы — партнёрам инициативы», — сказала Тюнина.

Акция стартовала 29 апреля. Планируется, что в этот раз она станет бессрочной. Кроме того, если в конце 2018 года на аналогичной акции жители сдали около 265 тонн покрышек, то сейчас ожидается ещё больший наплыв, так как количество партнёров увеличилось почти в два раза.

Добавим, всего на основании заключенных с автотранспортными предприятиями договоров ООО ЦГС каждый год перерабатывает более 5 тысяч тонн резины. При этом производственные мощности дают возможность перерабатывать ежегодно 13 тыс. тонн.

Информационную поддержку проекту обеспечивает министерство природы Свердловской области. Его интерес вполне понятен. Дело в том, что резиновые покрышки разлагаются в природе более 100 лет. И в этот период они выделяют в атмосферу и почву токсичные вещества. Переработка таких покрышек позволяет сберечь природу. Более того, из одной тонны сырья получается 600 килограммов резиновой крошки, которая и идёт на покрытие для детских площадок. Отметим, что на один квадратный метр покрытия нужно девять килограммов такой крошки, то есть одна тонна использованной резины превращается в 66 квадратных метров резинового покрытия, уже безопасного для природы.

В министерстве планируют сделать акцент на утилизации шин и покрышек при дальнейших проверках и надзорных мероприятиях.

«Акция важна в плане поддержания экологии нашего региона. Использование вторичных ресурсов — крайне актуальный вопрос. Инициатива включена в национальный проект «Экология», — сказала советник министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Елена Вайсова корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, в Уральском федеральном округе действует ряд успешных предприятий, специализирующихся на переработке отходов. Так, на челябинском заводе «Втор-Ком» делают нетканые материалы, пользующиеся спросом у заказчиков.

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