Парламент Италии рассмотрит законопроект о химической кастрации педофилов

Рим, , 14:46 — REGNUM Парламент Италии должен рассмотреть законопроект о химической кастрации насильников и педофилов, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 29 апреля, глава партии «Лига» вице-премьер Маттео Сальвини.

Сальвини отметил, что те, кому не нравится слово «кастрация», могут заменить его на словосочетание «блокирование андрогенов» — смысл от этого не изменится.

Виновные в подобных преступлениях должны быть «наказаны и вылечены», написал вице-премьер. Тюремного заключения для них недостаточно, считает Сальвини.

Ранее нижняя палата парламента Италии отклонила законопроект о введении химической кастрации как нового вида наказания. Тогда текст законопроекта предлагал применять ее к виновным в изнасилованиях с отягчающими обстоятельствами.

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