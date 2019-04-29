Стал известен маршрут «Бессмертного полка» в Омске

Омск, , 14:09 — REGNUM Протяжённость маршрута «Бессмертного полка» в Омске в этом году составит 5 километров. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в правительстве Омской области. Ожидается, что в акции примут участие около 70 тысяч человек.

Шествие в Омске начнётся 9 мая после завершения парада на Соборной площади от библиотеки имени Пушкина, продолжится по улице Ленина, Иртышской набережной и завершится на Бульваре Победы.

Колонны начнут формироваться в 11:00 по местному времени.

В 2019 году акция «Бессмертный полк» пройдёт в Омске в седьмой раз.

«В 2013 году нас было 4 тысячи, затем 8, 12, 20, 30 тысяч. В позапрошлом году число участников составило 51 тысячу, в прошлом — только в Омске 60 тысяч, а в целом по области 139 тысяч человек. В этом году мы ожидаем, что участников «Бессмертного полка» будет около 70 тысяч. По области — до 140 тысяч», — прокомментировала руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России» по Омской области Галина Кудря.

Впрочем, как уточняют организаторы, увеличение количества участников не является главной целью акции. Главное — создать условия для выражения общей и личной памяти о героях войны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 300 тысяч омичей. Домой вернулись лишь 146 тысяч. В первые дни войны в Омск было эвакуировано 110 предприятий, на которых производились танки, самолеты, мины и снаряды.

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