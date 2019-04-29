Samsung может запустить собственный игровой облачный сервис

Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Samsung подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США заявку на регистрацию новой торговой марки PlayGalaxy Link. Эксперты предположили, что компания намерена запустить собственный игровой облачный сервис. Об этом 29 апреля сообщил портал BGR.

В заявлении речь идёт о неком загружаемом приложении для мобильных игр, онлайн-играх с дополненной реальностью, онлайн-турнирах по компьютерным играм, а также видеоиграх, доступ к которым можно получить через мобильные устройства.

Читайте также: Фанаты Mortal Kombat сделали двухчасовой фильм про историю «фаталити»

Напомним, 4 апреля стало известно, что Samsung совместно с компанией Hatch, являющейся дочерней организацией Rovio Entertainment, запустила в Южной Корее новый облачный игровой сервис. Доступ к нему могут получить владельцы смартфона Galaxy S10 5G.

Читайте ранее в этом сюжете: К 2022 году 20 млн геймеров перейдут с компьютеров на консоли — эксперты