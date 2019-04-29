Правительство Танзании призвали увеличить финансирование сферы образования

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:08 — REGNUM Представители института HakiElimu призвали правительство страны увеличить бюджет в сфере образования, чтобы обеспечить возрастающие потребности со стороны учеников в получении бесплатного начального образования, передает газета Nipashe.

По информации издания, исполнительный директор HakiElimu Джон Каллаге заявил, что бюджет на сферу образования ежегодно снижается примерно на один процент.

По его словам, в 2016/17 финансовом году бюджет на образование составлял 4,77 миллиардов танзанийских шиллингов (2,075 миллионов долларов США), в 2017/18 году — 4,70 миллиардов (2,045 миллионов долларов США), в 2018/19 году — 4,62 миллиардов (2,01 миллионов долларов США).

«Обычно мы рассчитываем на увеличение финансирования сферы образования в связи с ростом потребностей в бесплатном образовании со стороны учеников. Соотношение бюджета в сфере образования к ежегодному бюджету уменьшилось ниже допустимого уровня для региона и всего мира», — заявил Каллаге.