Мозамбик должен лучше готовиться к ударам стихии — бывшая первая леди

Мапуту, , 13:52 — REGNUM Мозамбику следует пересмотреть стратегию подготовки к природным катаклизмам, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на телефонное интервью с бывшей первой леди страны Саморой Мачел.

По ее словам, Мозамбик часто становится жертвой последствий изменения климата. Страна страдает от более интенсивных штормов, здесь стали чаще происходить засухи и наводнения.

«Ежегодно Мозамбик страдает от какого-то из аспектов последствий изменения климата. Один год это засуха, в другой — циклоны», — заявила Мачел.

Природные катаклизмы оказывают влияния на «самых уязвимых членов нашего общества», добавила она.

В марте 2019 года по Мозамбику ударил разрушительный циклон «Идай». Сотни человек погибли, тысячи пострадали. В четверг, 25 апреля, страна пострадала от очередного удара стихии. Ураган «Кеннет» вызвал разрушения на севере страны.

«Нам нужно строить дома, устойчивые к сильному ветру, а в речных регионах дома необходимо строить на возвышенностях, чтобы жители не были подвержены затоплениям», — заявила Мачел.

Город Бейра необходимо реконфигурировать, а не восстановить, считает бывшая первая леди. Необходимо развитие системы канализации.

«Нам необходимо рассмотреть все аспекты жизни, начиная с самих жителей. Они должны быть более осведомлены и организованны для того, чтобы предотвратить человеческие потери», — добавила Мачел.

«Когда я говорю, что нам нужна поддержка, я имею в виду не только материальную помощь. То, о чем я говорю, это полный пересмотр того, как создать жизнеспособное сообщество и инфраструктуру, способные противостоять данному типу природных бедствий», — подчеркнула Мачел.

Для новых штормов в Мозамбике необходимо лучше подготовиться, считает первая леди.

«Мы не знаем когда, но мы точно знаем, что стихия вернётся», — заявила Мачел.