Грозный, Чечня, , 13:44 — REGNUM

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал дедом. О рождении внука он поделился с подписчиками на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он сообщил, в честь кого назвали новорожденного.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мой дорогой внучок… Мой Турпал-1эла. Ты ещё совсем крохотный, но Всевышний, подаривший нам тебя, возложил на твои неокрепшие ещё плечи большую ответственность… А как же иначе? Во-первых, ты носишь своё славное имя в честь великого воина ислама Имама Али <…>, во-вторых, твой отец носит имя любимого дяди нашего пророка <…> Хамзата <…> и в-третьих, — ты правнук незабвенного спасителя чеченского народа Ахмата-Хаджи», — написал чеченский лидер.

Обращаясь к малышу, он отметил, что, главное для него — быть достойным представителем рода Кадыровых, которые во все времена служили всевышнему и чеченскому народу.

Напомним, у самого руководителя Чечни 12 детей. Младший сын Абдуллах родился в октябре 2016 года. В апреле 2017 года старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат вышла замуж. Ее избранником стал сын погибшего друга отца.