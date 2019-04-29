В Москве вводят процедуру общественных обсуждений по застройке города

Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве могут ввести общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности. Соответствующий законопроект об изменениях в градостроительный кодекс Москвы в первом чтении приняли депутаты Московской городской думы на заседании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Законопроект разработан в целях введения нового, предусмотренного федеральным законодательством института участия граждан в принятии решений в сфере градостроительной деятельности — общественных обсуждений по проектам градостроительной документации», — говорится в пояснительной записке к закону.

Отметим, проект закона предполагает введение общественных обсуждений в дополнение к публичным слушаниям.

Порядок принятия решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний будет установлен правительством Москвы.

Как заявили на заседании Мосгордумы депутаты от фракции КПРФ, принятие законопроекта может быть связано с прошедшими слушаниями по реновации, где определённая часть москвичей выступила против реализации программы.

Напомним, процедура общественных обсуждений была введена в дополнение к публичным слушаниям 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».