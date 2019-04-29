ООН о ситуации в Мозамбике: «Хуже, чем ожидалось»

Пемба, Мозамбик, , 13:32 — REGNUM Представитель продовольственной программы ООН Дебора Нгуен заявила, что ситуация после удара урагана «Кеннет» на севере Мозамбика хуже, чем можно было себе представить, передает ВВС Africa.

По информации издания, ураган обрушился на Пембу со скоростью 220 км/ч. В городе выпало более двух метров осадков. Стихия стёрла с лица земли деревни.

Метеослужбы ожидают волны высотой до четырех метров, а также усиление дождей в течение четырех дней.

«Мы ожидаем в два раза больше осадков, чем во время циклона «Идай», — заявила Нгуен.

ООН предоставит Мозамбику и Коморским островам 13 миллионов долларов США на обеспечение населения питьевой водой и продовольствием, передает информационное агентство Reuters.

По оценкам Всемирного банка, Мозамбику и другим территориям, пострадавшим от урагана «Кеннет», потребуется более 2 миллиардов долларов США на преодоление кризиса.

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