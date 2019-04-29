Таджикскую семью депортируют из Польши

Варшава, , 13:22 — REGNUM Семье Собировых из Таджикистана, проживающей в Польше уже три года, грозит депортация на родину, где им угрожают политическими преследованиями за связь с оппозиционной Партией исламского возрождения Таджикистана.

Польская газета wyborcza.pl полгода назад уже писала о семье с четырьмя детьми из Таджикистана, сбежавшей в Польшу от преследований на родине. Они проживают в Варшаве, где получают государственное пособие в размере 2000 злотых (примерно 520 долларов) в месяц, кроме того, им оказывает помощь волонтёрская организация помощи беженцам «Фонд хлеба и соли».

Как стало известно недавно, польские власти не находят оснований для дальнейшего пребывания семьи в Польше. По их мнению, страхи семьи Собировых являются необоснованными.

По словам Собировых, их преследуют за связь с Партией исламского возрождения Таджикистана, которая признана в стране террористической организацией. Хотя сами они, по их утверждениям, политикой не занимались. Они утверждают, что даже не могут позвонить своим родным в Таджикистан, так как телефоны там прослушиваются, и такой разговор может родственникам навредить.

«Мы уехали, потому что насилие и пытки против оппозиционеров стали обычным делом. Власти знают наш дом, моих родственников. Если бы мы вернулись, нас бы посадили в тюрьму на восемь лет. Мы могли бы погибнуть бесследно, как и многие политические заключенные, — говорит глава семьи Нурулло Собиров.