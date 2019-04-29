Анненкирхе: преломление света

Наталья Орешина, , 15:00 — REGNUM

Церковь Святой Анны или Анненкирхе — первая лютеранская церковь в Санкт-Петербурге XVIII века. Снаружи кирха отреставрирована, при входе висят афиши мероприятий, а внутри — закопчённые стены после пожара и осыпающаяся штукатурка. Здесь соседствуют действующий приход с воскресными богослужениями и культурное пространство с концертами и выставками.

Кирха пережила много испытаний: в 1935 году здание переоборудовали в кинотеатр «Спартак». В 90-х годах XX века здесь был бар, казино, рок-клуб. В 2002 году здание храма вернули церкви и в том же году случился пожар, который практически всё уничтожил. Здание 6 лет разрушалось под открытым небом, городские власти восстановили фасад и крышу, но изнутри кирха нуждается в реставрации.

Настоятель кирхи Евгений Раскатов проводит экскурсию по церкви.

— Наш храм похож на человека: внешне мы красивы, а внутри нуждаемся в реставрации.

Сейчас в кирхе находится приход церкви Ингрии. В маленькой часовне на втором этаже проводят богослужения, а в вечернее время — кинопоказы, читают лекции по философии и искусству. На первом этаже в большом зале со сценой проходят светские мероприятия: концерты, спектакли, ярмарки, выставки.

Концерты и выставки носят благотворительный характер, вырученные средства идут на реставрацию храма, многие музыканты играют бесплатно, чтобы поддержать возрождение Анненкирхе. Проведение мероприятий не противоречит идеологии лютеранства.

Настоятель Евгений перед каждым концертом или спектаклем рассказывает зрителям о церкви.

— Я здесь впервые оказался в семнадцать лет. Тут не было церкви, а был рок-клуб «Спартак». И вот тогда я мечтал себя увидеть рок-музыкантом, думал выходить на сцену и выступать, но не в облачении священника, а, к примеру, с гитарой. Частично эта мечта осуществилась, но рок-музыкантом я не стал.

Мы от многих мероприятий отказываемся, например дискотеки или где главная идея — эпатаж. А в остальном очень рады, что не только проповедуем Евангелие, но и культурно обогащаем.

В том же зале проходят и богослужения по большим христианским праздникам. Для этого алтарь из часовни переносят на первый этаж, и часто служба проходит среди ярмарочных флажков или декораций концерта, который состоялся накануне.

— У нас нет задачи всех людей, которые перешагнули порог нашего храма, сделать лютеранами. Мы не занимаемся пропагандой, а ищем людей, которые ищут Бога. Для этого проходят все наши мероприятия и открыты двери для посещений. Вдруг кто-то зайдет не просто сфотографироваться на лестнице, а зайдет для того, чтобы встретиться с Христом. И к этому мы должны быть готовы

27 октября 2018 года Анненкирхе исполнилось 239 лет. В этот день на куполе церкви был установлен крест, который отсутствовал 80 лет. Деньги на крест собраны за месяц при помощи программы краудфандинг.

Смотрите галерею к статье