Иркутские волонтёры провели противопожарный рейд в Прибайкальском нацпарке

п.г.т. Листвянка, Иркутская область, , 13:26 — REGNUM Представители «Молодёжки ОНФ» восприняли недавнее выступление президента Владимира Путина в пострадавшем от масштабных пожаров Забайкальском крае как прямое руководство к действию. Менее чем за сутки в Иркутске была сформирована и экипирована группа из 15 волонтеров для проведения противопожарного патрулирования в Прибайкальском нацпарке. Подробности о первой акции корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 29 апреля, координатор «Молодёжки ОНФ» в Иркутской области Михаил Кутелев.

«В нашу группы вошли проводники из Листвянского лесничества, члены отряда «Полиспас» (они пришли спецподготовку), а также студенты ИРГУПСа, которые обучились противопожарной профилактической работе. Они взяли с собой сухой паёк, необходимые вещи, репелленты от насекомых, которые оказались очень нужны — во время рейда парни сняли с себя более 10 клещей. За два дня ребята преодолели около 40 километров по Большой байкальской тропе. На всем пути проверяли лесные массивы на задымления, которые могут перерасти в масштабные пожары», — пояснил координатор.

По словам Михаила Кутелева, участники рейда обследовали тропу, обращая особое внимание на места стоянок, где туристы ставят палатки.

«Смотрели на костровища, насколько качественно они обложены камнями, нет ли поблизости сухой травы. Ситуация непростая, поскольку нынешней зимой было мало снега, он сошел очень рано. Дождей тоже пока нет, и южные склоны совсем сухие», — пояснил Михаил Кутелев.

Общественники нанесли на карту два мостика через ручьи, которым необходим ремонт, при помощи GPS-навигатора отметили три упавших дерева, перегородивших тропу, один поваленный противопожарный штендер. На всем протяжении тропы проверяли, не было ли за зиму скальных обвалов, в пути было много крутых спусков и подъемов. На ночевку группа остановилась в зимовье в Пади Черная, где к ребятам прибился пёс по имени Собака и проводил их в обратную дорогу.

«Во время патрулирования спасли одного беспечного иностранного туриста, он попался по дороге за 4 км до Листвянки. Турист из Филиппин шел в одной футболке и с фотоаппаратом, без документов о выходе на тропу. Вместе с представителями лесничества мы развернули его в обратный путь в поселок, поскольку турист мог заблудиться и замерзнуть», — рассказали ребята.

Студент факультета менеджмента, логистики и таможенного дела ИРГУПС Иван Бояркин поделился своими впечатлениями:

«Для меня, как и для всех участников, было важно в составе противопожарного патруля принять участие в выполнении поручения президента по охране наших лесов. Мы ощущали свою большую ответственность. К счастью, задымлений на нашем пути не обнаружилось, но пожароопасный сезон только начинается. Поход мне понравился, и я с удовольствием приму участие в подобных акциях и в дальнейшем».

Общественники поблагодарили за всемерное содействие и поддержку представителей «Заповедного Прибайкалья», местного лесничества. Подводя итоги рейда, Михаил Кутелев обратиться с призывом ко всем туристам:

«В предстоящие майские выходные лучше воздержаться от посещения Большой байкальской тропы. Всё может полыхнуть, как порох, от небрежно брошенного окурка или случайной искры от костра. В наших силах — исключить человеческий фактор из причин возгораний. Ведь сейчас очень высокий уровень пожарной опасности в лесах, давайте сбережём их!»

По его словам, если всё же кто-то соберется по туристическим маршрутам, необходимо обязательно зарегистрироваться в МЧС и получить разрешение. Это нужно для обеспечения безопасности людей в случае возникновения опасных ситуаций и природных катаклизмов».

Напомним, масштабные пожары в Забайкалье произошли 19 апреля. Пострадавшими признаны более 700 человек. Штормовой ветер и непотушенные палы уничтожили более 12 тысяч голов домашнего скота, более 30 пострадавших получили термические ожоги. У 400 забайкальцев полностью уничтожено личное имущество. В регионе действует режим ЧС. При содействии Министерства природных ресурсов РФ представители команды «Молодёжка» Общероссийского народного фронта проводят ряд социально значимых мероприятий, направленных на профилактику пожаров и помощь пострадавшим от них.

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