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Вирус Эбола стал причиной смерти уже более 900 людей в ДР Конго

Общество

В настоящее время в ДРК идет борьба со второй вспышкой заболевания

Киншаса, 29 апреля 2019, 13:19 — REGNUM  Министерство здравоохранения ДРК сообщило о том, что с момента возникновения первой вспышки вируса Эбола в ДРК (Демократическая Республика Конго) умерло более 900 человек. Первые смерти были зафиксированы в восточных районах страны в августе прошлого года. Борьба с эпидемией затруднена небезопасной обстановкой и беспорядками в регионе.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, с момента возникновения вспышки вируса Эбола всего было зарегистрировано 1396 случаев заболевания, из которых 1330 — подтвержденные, 66 — вероятные.

В настоящее время в ДРК идет борьба со второй вспышкой заболевания. Всемирная продовольственная программа ООН предупредила о том, что ресурсов, необходимых для осуществления ее деятельности, недостаточно в связи с недавним резким увеличение случаев заражения вирусом Эбола. Более того, все больше возрастает вероятность распространения заболевания в других районах ДРК, а также в соседних странах.

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Зарубежная хроника
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