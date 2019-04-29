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Челябинский университет подготовит учителей со знанием башкирского языка

Общество

Они востребованы в школах четырёх районов Челябинской области

Челябинск, 29 апреля 2019, 13:19 — REGNUM  Ректор Челябинского государственного университета Диана Циринг и и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин договорились о сотрудничестве и необходимости подготовки педагогических кадров со знанием башкирского языка. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба вуза.

По словам башкирского министра, необходимость подготовки обусловлена высокой востребованностью учителей со знанием башкирского в школах Аргаяшского, Кунашакского, Сосновского и Уйского районов Челябинской области.

«Мы обсудили возможные пути реализации этого проекта на факультете Евразии и Востока. Он был создан на базе отделения восточных языков филологического факультета и сегодня имеет кадровые и организационные возможности для обучения студентов, желающих освоить башкирский язык, — пояснила Циринг. — Это может быть как направление бакалавриата, выпускники которого будут владеть несколькими языками, так и программа профессиональной переподготовки, которая осваивается параллельно с основной специальностью».

В свою очередь, башкирская сторона готова оказать методическую помощь в реализации образовательных инициатив ЧелГУ. На старте сотрудничества и.о. декана факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского госуниверситета Гульфира Абдуллина предложила методические наработки в обучении башкирскому языку и литературе.

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