Движение по борьбе с мусором «Чистая Индонезия» учредили в Джакарте

Джакарта, , 13:25 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство по морским делам в сотрудничестве с министерством окружающей среды и лесного хозяйства страны учредило движение «Чистая Индонезия», одной из целей которого является снижение негативного воздействия пластиковых отходов, сообщает Antaranews.

«Движение «Чистая Индонезия» является нашим совместным делом. Отходы — наш общий враг. Мы все несем ответственность за поддержание чистоты в стране. Более того, программа управления отходами является очень важной правительственной программой, которая должна выполняться всеми сторонами», — заявил министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан в Джакарте 28 апреля.

По его словам, в одной только Джакарте ежедневно выбрасывается минимум 8 тыс. тонн мусора. По этой причине он обратился к общественности с призывом сократить использование пластика.

Лухут Бинсар Панджаитан также пообещал включить в образовательную программу предмет о защите окружающей среды, начиная с детского сада и заканчивая средней школой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия планирует сократить количество отходов в море примерно на 15% к концу 2019 года и на 70% к 2025 году.

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