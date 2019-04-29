В Танзании работников деревенской администрации подозревают в колдовстве

Табора, Танзания, , 13:08 — REGNUM Семь человек, включая троих членов администрации деревни Ндевелва в области Табора, были задержаны полицией по подозрению в участии в колдовских ритуалах вместе с целителями, передает газета Mtanzania.

Начальник полиции по области Табора Эммануэль Нлей сообщил, что задержание произошло 20 апреля.

Задержанные — председатель деревни Ндевелва Рашид Алли, председатель района Мишагевела Эммануэль Джейкоб и председатель начальной школы Рамадан Джума. Также были задержаны четверо целителей. У них были изъяты колдовские предметы.

Нлей добавил, что расследование инцидента продолжается.