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В Танзании работников деревенской администрации подозревают в колдовстве

Общество

Подозреваемые были задержаны

Табора, Танзания, 29 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  Семь человек, включая троих членов администрации деревни Ндевелва в области Табора, были задержаны полицией по подозрению в участии в колдовских ритуалах вместе с целителями, передает газета Mtanzania.

Начальник полиции по области Табора Эммануэль Нлей сообщил, что задержание произошло 20 апреля.

Задержанные — председатель деревни Ндевелва Рашид Алли, председатель района Мишагевела Эммануэль Джейкоб и председатель начальной школы Рамадан Джума. Также были задержаны четверо целителей. У них были изъяты колдовские предметы.

Нлей добавил, что расследование инцидента продолжается.

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Суеверия
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