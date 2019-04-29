Ярославцы высказались за реконструкцию здания речного вокзала

Ярославль, , 14:30 — REGNUM Более 16 тысяч ярославцев приняли участие в опросе о судьбе здания ярославского речного вокзала. Большинство поддержало идею его реконструкции.

Идея проведения народного голосования принадлежит компании-инвестору, которая была вынуждена приостановить ремонтные работы после того, как здание речного вокзала в Ярославле было включено в список вновь выявленных объектов культурного наследия. В начале апреля собственник здания заявил, что судьбу здания должны решить сами ярославцы, а не чиновники, и организовал народное голосование в одной из популярных ярославских групп в «ВКонтакте».

"За две недели голосования свои голоса отдали более 16 тысяч ярославцев, — уточняет директор компании застройщика Сергей Пахневич. — Мы принципиально делали все максимально открыто и честно, вы сами можете в этом убедиться, зайдя на страничку голосования. Никаких ботов и людей из других регионов — львиная доля голосовавших — это типичные ярославцы, жители столицы Золотого кольца. И мы рады, что они оказались открыты к переменам и решили, что хватит им уже законсервированных строек в центре города, а надо что-то менять».

Цифры голосования подтверждают слова директора. Почти 80 процентов горожан решили отдать свои голоса за новый проект. А всего увидели этот опрос более ста тысяч человек.

Надо отметить, что голосование сопровождалось достаточно бурной дискуссией в социальных сетях. Мнения звучали разные.

«Мне нравится новый проект, он оживляет здание, при том что тотального изменения его облика нет. Если это больше и не вокзал вовсе, не вижу смысла в буквах. Единственное, что мне не нравится, — деревья будут, видимо, убраны», — прокомментировал предложенный инвестором проект реконструкции Павел Аверкиев.

Одним из часто называемых был аргумент о фактической необходимости ремонта разрушающегося здания.

«Конструкция вокзала останется той же самой абсолютно. Так хоть можно сохранить вокзал, а если работы им запретят, то здание разрушится — и там будет очередной дом с видом на Волгу. Ценность сохранится тогда да?» — резонно заметила Ксений Поспедова, одна из самых активных горожан.

Аргументов против тоже было немало. Однако в итоге все сходились в одном мнении: нельзя допустить появление очередного долгостроя в историческом центре города. Результат голосования оказался впечатляющим: за реконструкцию здания высказались почти 80 процентов от числа проголосовавших.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем народном опросе. Ярославцы всегда отличались тем, что привыкли самостоятельно решать свою судьбу и судьбу своего города. Теперь мы уверены, что общественное мнение на нашей стороне, и будем разговаривать с чиновниками, опираясь на народную поддержку», — подвел итог голосования Сергей Пахневич.

Примечательна реакции ярославских чиновников.

«Консервация объекта культурного наследия является одним из видов работ по его сохранению и включает проведение научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Мы готовы оказать собственнику методическую помощь», — заявляют в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за дальнейшим развитием этой совсем не простой истории. Однако очевидно, что игнорировать мнение ярославцев чиновникам будет сложно, это не будет способствовать росту популярности власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Началось народное голосование о судьбе речного вокзала в Ярославле