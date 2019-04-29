Сотрудники Standard Chartered Bank приняли участие в облагораживании Сеула

Сеул, , 12:58 — REGNUM Сотрудники компании финансовой компании Standard Chartered Bank Korea приняли участие в волонтерском мероприятии по улучшению окружающей среды. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Сотрудники южнокорейской компании на протяжении десяти лет проводят различные волонтерские мероприятия в Сеульском лесном парке, расположенном в районе Сондон-гу.

Известно, что более 50 сотрудников компании добровольно приняли участие в волонтерских работах по улучшению окружающей среды, а именно в посадке деревьев, прополке сорняков и удобрении.

Кроме того, представители компании подарили и установили скамейку с табличкой «Лучше быть вместе (Better Together)» некоммерческой организации Green Trust, которая управляет Сеульским лесным парком.

«Мы ежегодно принимаем участие в волонтерской деятельности в Сеульском лесном парке, чтобы каждый, кто находится здесь, смог почувствовать природу всеми пятью чувствами. Мы продолжим заниматься волонтерской деятельностью и способствовать развитию общества», — сообщил управляющий директор Standard Chartered Bank Korea.