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Сотрудники Standard Chartered Bank приняли участие в облагораживании Сеула

Общество

Более 50 сотрудников приняли участие в волонтерских работах

Сеул, 29 апреля 2019, 12:58 — REGNUM  Сотрудники компании финансовой компании Standard Chartered Bank Korea приняли участие в волонтерском мероприятии по улучшению окружающей среды. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Сотрудники южнокорейской компании на протяжении десяти лет проводят различные волонтерские мероприятия в Сеульском лесном парке, расположенном в районе Сондон-гу.

Известно, что более 50 сотрудников компании добровольно приняли участие в волонтерских работах по улучшению окружающей среды, а именно в посадке деревьев, прополке сорняков и удобрении.

Кроме того, представители компании подарили и установили скамейку с табличкой «Лучше быть вместе (Better Together)» некоммерческой организации Green Trust, которая управляет Сеульским лесным парком.

«Мы ежегодно принимаем участие в волонтерской деятельности в Сеульском лесном парке, чтобы каждый, кто находится здесь, смог почувствовать природу всеми пятью чувствами. Мы продолжим заниматься волонтерской деятельностью и способствовать развитию общества», — сообщил управляющий директор Standard Chartered Bank Korea.

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Городское благоустройство
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