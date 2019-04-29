ООН расследует жалобы жительниц Мозамбика на домогательства в обмен на пищу

Мапуту, , 13:02 — REGNUM ООН намеревается расследовать обвинения, предъявленные жительницами Мозамбика представителям органов власти, занимавшихся распределением гуманитарной помощи после разрушительного циклона «Идай». Женщины заявляют, что их принуждали к сексу в обмен на получение продовольственной помощи, передает информационное агентство Reuters.

В результате удара циклона «Идай» в марте 2019 года более 1000 человек погибли, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Информацию о сексуальных домогательствах обнародовала организация Human Rights Watch (HRW).

В своих аккаунтах женщины рассказали, что представители местных администраций вновь домогались их и после удара урагана «Кеннет» 25 апреля.

«Как и с любым докладом о сексуальных домогательствах и эксплуатации, мы примем незамедлительные действия по расследованию обвинений, в том числе и в отношении представителей власти», — отметили в департаменте ООН по координации гуманитарных операций (UNOCHA).

«Сексуальная эксплуатация женщин, пытающихся прокормить свои семьи после циклона «Идай» немыслима в своей жестокости, это необходимо немедленно пересечь», — заявила директор отделения HRW по Южной Африке Дева Мавхинга.

«Власти должны немедленно расследовать преступления, описанные женщинами, которых принуждали к обмену продовольствия на сексуальные контакты, а также власти должны немедленно наказать всех, кто, используя свое положение, эксплуатировал женщин и надругался над ними», — сообщается в официальном заявлении HRW.

Власти Мозамбика никак не прокомментировали ситуацию.