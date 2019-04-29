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За чертой бедности в Тюменской области проживают 10% пенсионеров

Общество

44 тысячи пенсионеров региона получат доплату до прожиточного минимума

За чертой бедности в Тюменской области проживают 10% пенсионеров
Пенсия

Тюмень, 29 апреля 2019, 13:55 — REGNUM  С 1 мая 2019 года в Тюменской области 44 тыс. неработающих пенсионеров получат доплату до прожиточного минимума. Речь идёт о пенсиях, которые ниже прожиточного минимума, сообщил заместитель управляющего региональным отделением ПФР Виталий Левенков на пресс-конференции.

На данный момент в Тюменской области проживают около 400 тыс. пенсионеров. Те, у кого из них пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, получат социальную доплату, которая составит от 12 до 600 рублей.

На сегодня прожиточный минимум для пенсионеров в Тюменской области составляет 8 тыс. 846 рублей.

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Прожиточный минимум в России
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