За чертой бедности в Тюменской области проживают 10% пенсионеров

Тюмень, , 13:55 — REGNUM С 1 мая 2019 года в Тюменской области 44 тыс. неработающих пенсионеров получат доплату до прожиточного минимума. Речь идёт о пенсиях, которые ниже прожиточного минимума, сообщил заместитель управляющего региональным отделением ПФР Виталий Левенков на пресс-конференции.

На данный момент в Тюменской области проживают около 400 тыс. пенсионеров. Те, у кого из них пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, получат социальную доплату, которая составит от 12 до 600 рублей.

На сегодня прожиточный минимум для пенсионеров в Тюменской области составляет 8 тыс. 846 рублей.