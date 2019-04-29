В Екатеринбурге для «Майской прогулки» купят тысячу мусорных мешков

Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Екатеринбурге для пешеходной акции «Майская прогулка» закупят около 1 тысячи мусорных мешков и 500 пар перчаток для участников. Об этом заявил один из организаторов прогулки, глава Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрея Яговкин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если раньше участники акции просто гуляли по маршрутам разной продолжительности, то теперь им предложат убрать территорию в ходе прогулки.

«Мы хотим попробовать выдать мусорные мешки и перчатки на старте, чтобы участники могли бы прибрать то, что оставили не они», — сказал Яговкин.

На маршрутах установят дополнительные мусорные контейнеры, в частности, в парке лесоводов России и парке Маяковского.

Напомним, «Майская прогулка» — ежегодная пешеходная акция для жителей Екатеринбурга. В 2019 году прогулка состоится 19 мая по трём маршрутам: 18 км, 36 км и 50 км.

В 2018 году участникам акции пришлось пройтись мимо замусоренного на тот момент Шарташского лесопарка. Возможно, нынешняя «мусорная» инициатива связана именно с впечатлениями от прошлогодней прогулки.

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