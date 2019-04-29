В Перми приставы опечатали отделение детской больницы

Пермь, , 12:36 — REGNUM В Перми приостановлена деятельность по эксплуатации центрального стерилизационного отделения детской клинической больницы им. П.И. Пичугина. Сотрудники ФССП освободили здание от присутствующих и опечатали двери в стерилизационный кабинет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По данным службы судебных приставов, в стерилизационном кабинете и других помещениях медицинского отделения имеются дефекты отделки: на полу частично отсутствует кафельная плитка, стены и потолок в трещинах, местами можно наблюдать отслоившуюся краску. Контроль стерильности используемых инструментов показал несоответствие требованиям СанПиН. В отделении комплектация биксов, в которых стерилизуют, а затем хранят медицинские изделия, производилась в комнате, не оборудованной необходимыми сантехническими средствами.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что действия приставов на оказание медпомощи никак не повлияли. Отделение было закрыто раньше, чем приставы приступили к исполнению производства.

«По данным руководства медучреждения, с 28 марта 2019 года в связи с отсутствием потребности было закрыто централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) по приказу главного врача. В 2019 году в помещении, ранее занимаемым ЦСО, планируется проведение ремонтных работ для подготовки и оборудования помещения для нужд краевого неврологического центра. Стерилизация изделий медицинского назначения осуществляется на основании договора с третьими лицами на оказание услуг по стерилизации медицинских изделий.

Постановлением Свердловского районного суда Перми № 5−237/2019 деятельность ЦСО приостановлена сроком до 90 суток. Деятельность стационара в настоящее время осуществляется в обычном плановом режиме, закрытие отделения на оказание помощи никак не влияет», — отметила пресс-секретарь министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Хорошавцева.

Между тем в пресс-службе УФССП по региону сообщили, что визит приставов стал неожиданность для медиков:

«Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, отделение стационара продолжало работать в обычном режиме. Работники ГБУЗ не ожидали появления представителей исполнительной власти, сообщив, что до них не доводили информацию о приостановлении деятельности.

Учитывая, что для устранения указанных нарушений требуются определенное время и денежные средства, срок административного приостановления продлится 90 суток».