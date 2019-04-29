Понедельник, 29 Апреля 2019 года
13:08:29 МСК

35 тысяч воронежцев выйдут на шествие 1 Мая

Общество

Облсовпроф приглашает жителей региона присоединиться к первомайскому шествию

35 тысяч воронежцев выйдут на шествие 1 Мая
Зоя Емельянова © ИА REGNUM
Первомайское шествие в Воронеже

Воронеж, 29 апреля 2019, 12:20 — REGNUM  Около 35 тыс. воронежцев примут участие в праздничном шествии 1 Мая — в День весны и труда, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

По традиции, колонны демонстрантов проследуют от площади Победы по проспекту Революции к площади Никитина. Шествие, в сопровождении духовых оркестров, начнется в 10:00. В числе участников — трудовые коллективы воронежских предприятий, вузов, студенты, представители общественных объединений и профсоюзов, а также политические партии. Традиционно в рамках шествия проводится акция «Марш труда» — студенты и члены студотрядов несут портреты жителей Воронежа, удостоившихся звания Героев Труда. Праздничные шествия также состоятся во всех муниципальных районах области.

Отметим, что ежегодно число участников первомайского шествия в Воронеже только растет. Так, в 2016 году в колоннах прошли 16 тыс. человек, в 2018-м — уже около 30 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: Первомай-Первомай, что захочешь — выбирай

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
1 мая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить