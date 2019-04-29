В Петербурге снесли блокадный хлебозавод «Красный пекарь»

Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM В Петербурге завершился демонтаж завода «Красный пекарь», который пережил блокаду. Последние минуты жизни здания горожане запечатлели и распространили в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Завод «Красный пекарь» располагался на 10-й Красноармейской улице. Считается, что именно там был изобретен рецепт «блокадного хлеба» (с добавлением в муку хлопковых жмыхов и целлюлозы), который завод выпекал в осажденном фашистами Ленинграде.

Производственное здание появилось на этом месте еще в 1913 году: тут построили механическую пекарню под названием «Пекарь». После революции, в 1918 году, «Пекарь» стал «Красным». Хлебозавод №3, как иначе называли предприятие, проработал всю советскую эпоху, а также еще и в постсоветские годы.

Местные жители вспоминают, как еще 10−15 лет назад завод радовал их запахом свежего хлеба. В 2009 году все производство выкупила кондитерская фабрика им. Крупской, какое-то время там производили сладости.

Теперь на месте корпусов завода появится жилой комплекс под названием «Болконский». Холдинг RBI собирается сдать объект в эксплуатацию в конце 2021 года. Ожидается, что однокомнатная квартира на 10-й Красноармейской может стоить около 9 млн рублей.

Мнения петербуржцев относительно целесообразоности таких изменений разделились. Некоторые предположили, что логичнее было бы восстановить завод, а подобное развитие территорий «уничтожает город».

«Странная тенденция развития города: вынести все предприятия на периферию, а в центре нашлёпать муравейников и деловых центров. Это только создаст ещё больше пробок. Рабочие, как правило, добираются до мест своей работы на общественном транспорте, а люди, покупающие жильё в таких местах, имеют не по одной машине в семье. Кудровизация какая-то происходит в масштабах всего города», — заметил пользователь Михаил.

Впрочем, несогласные с такой позицией обратили внимание, что завод простаивал долгие годы, здание почти полностью разрушилось в результате нескольких пожаров — последний пришлось тушить в ноябре 2018 года — и стало точкой притяжения «маргинальных элементов». Кроме того, архитектурной ценности здание также не представляло.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Петербурге снесли постройки советских времен рядом со зданием Левашовского хлебозавода, являющегося памятником архитектуры конструктивизма и блокадным памятником, объектом культурного наследия. Это вызвало критику градозащитников, но власти признали работы законными.

Проект реконструкции, который реализует компания RBI, предполагает создание нового культурного пространства с выставочными помещениями, лекционными площадками, общедоступным сквером с уличными световыми инсталляциями. В здании Левашовского хлебозавода, как обещают строители, разместится экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда.

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