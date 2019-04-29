Медики в ДР Конго пригрозили забастовкой из-за нападений боевиков

Найроби, , 12:12 — REGNUM Медицинские работники, осуществляющие деятельность по борьбе с вирусом Эбола в ДР Конго, пригрозили начать забастовку в случае, если на них снова будут совершены нападения.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», об этом было сообщено после того, как на прошлой неделе один из медиков был убит в ходе нападения неизвестных лиц на врачей, оказывающих помощь больным вирусом Эбола.

Калима Нзанзу, один из медицинских работников, обратился к гражданам ДР Конго с призывом понять, что медики, работающие на территории восточных районов страны, находятся там с целью борьбы с вирусом Эбола.

Кроме того, он потребовал от правительства ДРК обеспечить медицинских работников, работающих в восточных районах страны, более безопасными условиями.

Недавно группировка боевиков совершила нападение на один из медицинских центров в городе Бутембо. Налет был совершен всего через несколько часов после такого же инцидента в Камеруне, в результате которого погиб один врач.

Согласно статистике ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), с момента возникновения вспышки вируса Эбола в августе 2018 г. было заражено более 1300 человек. Более 900 граждан погибли вследствие эпидемии заболевания.

Как сообщили власти страны, было поймано уже 11 человек, обвиняющийся в убийстве медиков, осуществляющих деятельность по борьбе с вирусом эбола в ДРК