Знак «За заслуги перед Ярославлем» получат скульптор и футболист

Ярославль, , 11:58 — REGNUM Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о награждении знаком «За заслуги перед Ярославлем», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наградить решено известного ярославского скульптора Елену Пасхину и заместителя генерального директора футбольного клуба «Шинник», в прошлом игрока и тренера Валерия Фролова.

Елена Пасхина автор нескольких знаковых для города монументальных работ, таких как памятник певцу Леониду Собинову, скульптурной группы на фасаде Волковского театра (воссоздана работа С. Пожильцова при реконструкции театра), «Романовская застава».

Валерий Фролов долгое время выступал за ярославскую футбольную команду, входил в тренерский штаб и работал в клубе на административных должностях. Решение ходатайствовать о награждении приняла комиссия по символам и наградам, заседание которой состоялось 22 апреля. Теперь его должен утвердить муниципалитет.

Вручение городских наград традиционно происходит в День города, которое будет праздноваться в этом году 25 мая.

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