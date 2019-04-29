Пчёлам — быть! Жителей Греции призывают сажать на балконах больше цветов

Афины , , 12:02 — REGNUM В Греции набирает обороты акция по спасению пчёл: группа добровольцев активно занимается кампанией «Bee and be» («Пчелам — быть»), сообщает 29 апреля AMNA.

Организатор акции Ева Феофанус работает в сфере туризма; по ее мнению, пчёлами в Греции нужно заняться срочно. Активность ее группы немедленно заинтересовала научное сообщество, которому предложили помочь в создании особой сети. Сеть преследует две цели: информировать общественность о том, что значат пчелы для ее же питания, и побудить городских жителей сажать растения и цветы, подходящие для питания пчелы, которая голодает из-за отсутствия разнообразной пищи.

По словам Феофанус, пчела, которая вынуждена питаться монокультурой (то есть одним видом растений) и потому голодает, зависит «от каждого из нас», а поскольку она опыляет растения, то от нее, в свою очередь, зависит до трети питания самого человека. Акцию поддержали университеты и научно-исследовательские институты, десятки активистов готовы вкладывать свое время и знания для продвижения этой кампании.