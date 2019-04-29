Кондуктор предложила встать на колени: служебная проверка в Самаре

Самара, , 11:57 — REGNUM Скандальная история с самарским кондуктором, которая посоветовала пассажиру встать на колени, получила продолжение. Трамвайно-тролейбусное управление провело служебную проверку и выдало другую версию случившегося в троллейбусе №12 в Самаре, передает корреспондент ИА REGNUM.

В департаменте транспорта Самары ИА REGNUM сообщили, что по результатам служебной проверки картина произошедшего в самарском троллейбусе №12 выглядит так: в транспорт вошли двое мужчин, у которых с собой были объемистые баулы. Кондуктор попросила вошедших оплатить багаж, на что последовал отказ. Тогда кондуктор предложила пассажирам «взять сумки на колени».

На основании этой фразы, по словам представителя департамента, в соцсетях недовольные пассажиры распространили информацию о том, что кондуктором якобы было предложено «встать на колени». Информация была подхвачена СМИ.

В итоге пассажиры беспрепятственно доехали до места назначения, добавил чиновник.

Напомним, накануне самарские СМИ сообщили, что в троллейбусе №12 «хамоватая» кондуктор в ходе перепалки из-за оплаты багажа предложила пассажиру «встать на колени».