На Ржевском мемориале под Тверью приступили к монолитным работам

Ржев, Тверская область, , 11:55 — REGNUM Бетонные работы под монолитные конструкции и обустройство свай началось на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 29 апреля.

«Проект должен быть завершён к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», — поставил ранее задачу губернатор Игорь Руденя.

На данный момент уже сформирован коллектив строителей, большинство — жители Ржева и Ржевского района. На площадке завершён монтаж электроснабжения, обеспечено подключение к интернету. Началась подготовка к созданию дорожной инфраструктуры комплекса. По информации пресс-службы облправительства, темпы работ на данный момент ведутся с опережением графика на месяц.

Что касается скульптуры советского солдата, которую планируется установить на мемориале, то уже летом этого года будет готова модель центральной фигуры мемориала в натуральную величину. После этого будут изготовлены формы, а затем, к концу этого года памятник отольют из бронзы. В мае 2020 года планируется завершить монтаж скульптуры. На мемориале будет увековечено около 65 тысяч имён солдат.

Финансирование мемориала ведется за счет бюджетных средств, а также пожертвований — их уже собрано 264 млн рублей пожертвований, сбор средств ведется на сайте поддержки патриотических проектов РВИО.

Первый этап работ планируется завершить к 75-й годовщине Великой Победы: состоится открытие монумента, будут отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей. Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкции линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.

Работы будут вестись не только непосредственно на мемориале: в рамках подготовки к его открытию в Ржеве запланирован ремонт дорог, капремонт домов, фасадов зданий, дворовых территорий и парковых зон в рамках Национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В городе также отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону.

Напомним, идею создания Ржевского мемориала ранее поддержал президент России Владимир Путин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России, министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Закладной камень памятника был открыт в ноябре 2018 года.