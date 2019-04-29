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Законопроект о новых нормах соцнайма жилья для детей-сирот внесен в ГД

Общество

Речь идёт о тех сиротах, у которых самих есть дети и возможность улучшить свое жилье за счёт средств маткапитала

Москва, 29 апреля 2019, 11:56 — REGNUM  Законопроект о новых правилах социального найма жилья для детей-сирот, имеющих детей и улучшивших жилищные условия с использованием маткапитала, внесло в Госдуму заксобрание Народный Хурал Республики Бурятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Сегодня закон устанавливает, что дети-сироты могут получить от исполнительного органа власти региона в котором проживают, благоустроеное жилье. Причём получить его они могут один раз и по договорам найма специализированных жилых помещений. Срок действия такого договора составляет 5 лет с возможностью его неоднократного продления. По окончании действия договора, такое жилье исключается из специализированного жилищного фонда, а с сиротами заключается договор социального найма.

Авторы инициативы предлагают установить, что по решению региональных властей, срок действия договора найма может быть сокращён. Для этого дети-сироты должны подать соответствующее заявление.При этом, если закон будет принят, то сократить срок действия договора найма можно будет только через два года после его заключения и при наличии доказательств высокой степени социализации граждан, которые получили жилье.

Такие изменения направлены на увеличение количества детей-сирот, имеющих детей, и повышение гарантий защиты их жилищных прав, отмечают авторы инициативы.

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Обеспечение жильём детей-сирот
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